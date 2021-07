Gil do Vigor e Vigorinha - Reprodução

Publicado 14/07/2021 10:14

Rio - O economista e ex-BBB Gil do Vigor, que comemora 30 anos nesta quarta-feira (14), foi surpreendido por sua família ao ganhar uma cachorrinha de presente.

Jacira Santannna (mãe), Janielly Nogueira e Juliana Nogueira (irmãs) presentearam Gil com a cachorrinha, batizada de Vigorinha de Santana Nogueira. "É mais uma na família", disse a mãe de Gil. "Ai, Vigorinha. Que linda", se apaixonou Gil, que já mostrou a cachorrinha para seu professor de inglês.

Na manhã desta quarta-feira (14), Gil publicou alguns momentos com Vigorinha ao acordar. O ex-BBB exibiu o look do dia da cadelinha e recebeu o carinho de Vigorinha ainda na cama.