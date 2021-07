Maria Melilo, vencedora do ’BBB 11’ - Reprodução/Instagram

Maria Melilo, vencedora do ’BBB 11’Reprodução/Instagram

i iG

Publicado 14/07/2021 09:54 | Atualizado 14/07/2021 09:56

São Paulo - Maria Melilo, campeã do "BBB 11", participou do podcast de Sérgio Mallandro, Papagaio Falante, nesta quarta-feira. Durante o papo, a sister revelou seu segredo para ter relações sexuais dentro do reality e ainda atribuiu isto à sua vitória.



fotogaleria

Publicidade

Questionada se teve relações sexuais dentro do "BBB", Maria brincou. "Claro, você acha que eu ganhei porque? Por que eu fui para baixo do edredom. Mas é lógico, né, tem que fingir que está dormindo. Eu, no caso, ninguém nem imaginava o que estava acontecendo. Ele [Wesley] era mineirinho, então você sabe, né?”, lembrou ela, que acabou por revelar seu "jeitinho" para driblar o olhar do público.

Curioso, Mallandro quis saber se Maria chegou a se relacionar sexualmente com outro brother. "Mas você não deu para o Mau Mau? Coitado do Mau Mau", disse, em tom de brincadeira. Maria, então, respondeu. "Eu queria, ele que não me quis".

Publicidade

Ao falar sobre sexo durante a pandemia, a sister confessou que teve um relativo tempo de "seca". "Eu fiquei acho que uns cinco meses sem contato [sem transar]. No começo da pandemia, aquele medo e tal, foi mais tempo do que no Big Brother, porque nem no programa eu fiquei tanto tempo sem sexo”, brincou ela.

No bate-papo, Maria também falou sobre a época que foi ex-Mallandrinha, do ensaio da Playboy e sua tentativa de usar o Tinder. Confira a entrevista na íntegra.