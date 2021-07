Taty Sindel, modelo que arrancou faixa no Miss Bumbum, se irrita e abandona entrevista - Reprodução/YouTube

Publicado 14/07/2021 11:04 | Atualizado 14/07/2021 11:10

Rio - Uma semana depois de arrancar faixa da vice-ganhadora do Miss Brasil 2021, Taty Sindel voltou aos holofotes na noite desta terça-feira. Durante entrevista ao vivo ao programa "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro no YouTube, ela se irritou com pergunta e saiu do estúdio.

Taty não gostou quando Luiz França, co-apresentador da atração, perguntou sobre possível affair com o jogador Gabigol. Após demonstrar insatisfação, ela se levantou e deixou os apresentadores falando sozinhos. "Estou enjoada dessa pergunta... Ai, gente, tchau", disse ela.

No Instagram, ela se posicionou. "Sinceramente tem coisas que me tiram do sério e realmente não consigo lidar com esses tipos de situações! Não me julguem pois não consigo ser o que não sou", escreveu Taty.

