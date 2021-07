Jay Z - Reprodução

Publicado 14/07/2021 16:30 | Atualizado 14/07/2021 16:37

Jay-Z deu o que falar após viralizar com um vídeo no qual negou um autógrafo a um fã. Nas imagens que estão rodando as redes sociais, uma mulher pede uma assinatura do cantor em uma bola de beisebol. O marido de Beyoncé, por sua vez, não aceita alegando não ser atleta.

No vídeo, Jay-Z sai de um prédio, em Nova York, nos Estados Unidos, e cumprimenta alguns fãs. O cantor chega até a autografar alguns itens, como CDs. Ao tentar entrar no carro, uma mulher, que já tinha um disco assinado, pediu ao rapper para autografar uma bola. “Eu não jogo beisebol”, respondeu o artista.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 2Cool2Blog (@2cool2bl0g)