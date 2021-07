Samara Felippo e a filha, Alicia Barbosa - Reprodução Instagram

Publicado 14/07/2021

Samara Felippo foi ao Instagram na noite desta terça-feira (13) e contou com emoção a rotina que está enfrentando nos últimos dias. As filhas Lara, de oito e Alícia, de 12 anos, testaram positivo para Covid-19.

Nos vídeos, ela disse que chorou por mais de uma hora e cogita fazer uma cortina de plástico para abraçar as filhas, assim, matando a saudade delas sem correr o risco de se infectar. No fim de semana, ela e o namorado, o humorista Elidio Santana, testaram negativo para a doença.



"Indo pro quinto dia da Lara e terceiro da Alícia. Hoje não parei um minuto, limpei casa, elas me chamam o dia inteiro. É uma angustia infernal ver as duas trancadas no quarto", começou Samara.



"Estou pensando em fazer um abraço no plástico. Sou muito louca? Vou fazer uma cortina de plástico pra abraçar elas. Acabei de chorar durante uma hora seguida. Quando eu paro, eu choro. Não sei nomear que sentimento é esse. Mas vamos lá: um dia de cada vez", concluiu.