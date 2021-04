Jojo Todynho e Polidoro Junior reprodução do instagram

Publicado 05/04/2021 13:38 | Atualizado 05/04/2021 14:06

Jojo Todynho confirmou à esta coluna que terminou seu relacionamento com o jogador Polidoro Júnior, que atua como zagueiro do time São Caetano. Jojo resolveu colocar um ponto final no affair recém-assumido com o atleta, após descobrir outras mulheres que também afirmam terem uma relação com ele ao mesmo tempo.

"Terminei com ele hoje. Estou tão surpresa quanto a menina ficou. Já fui na casa dele duas vezes, tenho contato com a família, com a mãe, a irmã dele, com todos. Estou desacreditada. Acho que por isso cada vez mais prefiro ficar sozinha, trabalhar, me dedicar pra um futuro promissor. Cada vez a gente tem mais certeza que não pode se entregar e nem confiar em ninguém", disse a cantora, através de sua assessoria de imprensa.

Nesta segunda-feira (5), esta humilde coluna publicou, com exclusividade, o caso da modelo Cristina Mendonça, que afirma ser namorada de Polidoro há dois anos. Brasileira morando há cinco anos na Itália, a moça havia descoberto recentemente que o namorado é o novo affair de Jojo Todynho. "Vim para o México a trabalho e assim que cheguei descobri essa bomba. Eu dormi com ele na noite anterior a viagem e tenho várias mensagens dele perguntando como eu cheguei e que me amava. Isso no dia que ele anunciou o namoro com outra!", contou com exclusividade.

Além de Cristina, a coluna vem recebendo relato de outras mulheres que dizem também ter um relacionamento com o rapaz. Ele, por sua vez, nega, é claro. Vixe!