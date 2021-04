Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:15

Rio - Morreu, nesta quarta-feira (7). o ex-jogador do Fluminense,, o, 48 anos, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. De acordo com o hospital, Márcio Baby chegou a passar por uma cirurgia por volta das 18h20, mas seu estado de saúde piorou e ele não resistiu. O jogador deu entrada na unidade na terça-feira (6) após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Vila da Penha , também Zona Norte.