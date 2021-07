Meghan Markle e Harry - Reprodução/Spotify

Tia de príncipe Harry, princesa Anne, foi a principal familiar que não aceitava o casamento entre o príncipe e a atriz Meghan Markle. Segundo relatos de Lady Colin Campbell, escritora da família real, a única filha da rainha Elizabeth II foi contra o casamento.

"A princesa Anne foi campeã em termos de 'não se case com aquela garota'", disse Campbell em vídeo divulgado ontem, no canal do Youtube. A escritora também relatou que Anne conversou com o caçula de Charles e Diana, alertando que a escolha não era adequada para ter posição de destaque e não se encaixaria na Coroa britânica.



"Anne disse: 'Ela é errada para nós, ela é errada para o páis, ela é errada para o trabalho'", disse Lady Colin. A expert, por sua vez, concordou com o raciocínio de Anne. "Bem, acabou por ser verdade", disse.



Além de Campbell, o jornalista inglês Penny Juno reportou que a birra da família com Markle começou antes da troca de alianças entre o casal. "Ela não era tão encantadora quanto parecia. A nossa Família Real não é um grupo de celebridades. São membros de uma instituição pública", disse.