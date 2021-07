Jojo Todynho - Reprodução

Jojo TodynhoReprodução

Publicado 14/07/2021 14:27 | Atualizado 14/07/2021 14:30

Será que vamos ter a primeira ex-A Fazenda dentro do "Big Brother Brasil"? Nesta quarta-feira (14), Jojo Todynho chamou atenção da web ao contar para Boninho que não estava conseguindo realizar a sua inscrição no "BBB 22".



O diretor do programa publicou uma foto anunciando que restavam poucas vagas para a região Sudeste na seletiva. Jojo, que é carioca, não perdeu tempo. "Não estou conseguindo me inscrever", disse a apresentadora do Multishow. Boninho prontamente respondeu Jojo com dois emojis para criar um clima de suspense.



Após o diálogo, os fãs repercutiram o desejo de Jojo. "Quero ver você no próximo", escreveu uma fã. "Vai, Jojo! Se inscreve que eu quero ser da sua torcida", publicou uma internauta.



Jojo Todynho venceu o reality "A Fazenda 12", em 2020. O programa da Record TV é o principal concorrente do BBB entre os realities exibidos no Brasil. Atualmente, Jojo apresenta o "Jojo Nove e Meia", no Multishow.









