Publicado 14/07/2021 14:55 | Atualizado 14/07/2021 14:58

Após inúmeras montagens do encontro entre Lula e Pabllo Vittar, se depender da cantora, ano que vem os dois terão um já marcado. A drag afirmou, hoje, nas redes sociais, que gostaria de cantar na posse do ex-presidente, caso ele vença as eleições em 2022.

No Twitter, uma fã perguntou se Pabllo vai cantar no evento caso Lula vença as eleições, e a cantora respondeu: "Espero que sim".

A resposta rendeu ainda um comentário do perfil do Partido dos Trabalhadores, que mandou um emoji com estrelas nos olhos e um coração.

