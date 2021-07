Mariana Goldfarb com o pai, Julius Goldfarb - Reprodução Internet

Publicado 14/07/2021 13:45 | Atualizado 14/07/2021 13:51

Rio - Mariana Goldfarb relembrou algumas fotos de seu casamento com Cauã Reymond. Nas imagens, ela aparece ao lado do pai, Julius Goldfarb. "Eu amo tanto você. Mas é tanto. A pandemia veio e no meio de tanta dor e tantas perdas a importância do amor se mostrou novamente como o que há de mais essencial na Terra", iniciou Mariana.

"Como eu sou grata por ter você. Como eu me orgulho de ser sua continuação no mundo. Seus valores, o ser humano íntegro, honesto, amoroso, carinhoso, gentil que você é estão guardados na minha pele. Te amo por toda eternidade e nas próximas também. Parabéns 65!", finalizou.

Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se casaram em uma cerimônia simples e restrita no dia 13 de abril de 2019. O evento aconteceu na Reserva do Ibitipoca, em Conceição do Ibitipoca, distrito do município de Lima Duarte, no interior de Minas Gerais, e contou apenas com cerca de 60 convidados.