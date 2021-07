Carol Peixinho - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/07/2021 12:20

São Paulo - Carol Peixinho foi a convidada do "Encontro" da manhã desta quarta-feira (14) após ser eliminada do "No Limite". A participante do reality show de sobrevivência foi eliminada após ser uma das finalistas na prova da comida e disse que ficou com ranço de Jéssica por conta disso.

"Eu não deveria ir embora depois de uma prova dessa", disse Carol durante o papo com Jéssica. A ex-BBB foi a mais votada no portal porque todos os ex-integrantes da tribo carcará votaram nela e os ex-calango ficaram em desvantagem após a saída de Kaysar.

O sírio foi eliminado porque Jéssica se juntou aos participantes que eram da carcará para votar nele e isso deixou Peixinho incomodada. "Peguei ranço por causa da quebra da união do calango", disse a ex-BBB. "A gente teve voto da Jéssica no Kaysar e ali foi ladeira abaixo", completa.

Carol Peixinho falou que a antiga tribo precisava ter mantido o espírito de parceria, mesmo com o jogo individual, mas que Jéssica quebrou essa união. "Foi duro, quando eu perdi a prova eu fiquei bastante triste, não por ter perdido, mas porque eu sentia que aquele portal era meu", relembra.