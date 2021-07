Fátima Bernardes dança Barões da Pisadinha com roupa neon - Reprodução

Fátima Bernardes dança Barões da Pisadinha com roupa neonReprodução

Publicado 14/07/2021 11:41 | Atualizado 14/07/2021 11:45

São Paulo - Fátima Bernardes resolveu começar o "Encontro" de uma maneira diferente nesta quarta-feira. A apresentadora, que falou sobre a saída do "Jornal Nacional" recentemente, estava com uma roupa preta cheia de pulseirinhas de neon, daquelas que se usam em festas, e começou o programa dançando a música "Recairei", dos Barões da Pisadinha.

fotogaleria

"Essa é uma brincadeira que está fazendo sucesso demais na internet e está fazendo sucesso no mundo todo", explicou a apresentadora. Essa tendência são pessoas que se cobrem com essas pulseirinhas e dançam no escuro, de uma maneira que só dá para ver as luzes das pulseirinhas.

Fátima gostou da brincadeira e ainda dançou no escuro mais uma vez. Dessa vez, ela preferiu uma música dos Bee Gees, como você consegue ver no vídeo abaixo. Antes de sair para o comercial, a apresentadora pediu para apagarem a luz do estúdio mais uma vez para ela poder dançar Barões da Pisadinha de novo.