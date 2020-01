Muso do bumbum de 116 cm posa coberto só por pintura neon

Rio - Fábio Alves, que é conhecido como Mister Bumbum, alcunha devida aos seus 116cm de bumbum, posou para uma sessão de fotos com corpo coberto por pintura neon. A make artística faz parte do projeto Neon com Auri Mota.

Galeria de Fotos Muso do bumbum Divulgação Muso do bumbum Divulgação Muso do bumbum Divulgação Muso do bumbum Divulgação Muso do bumbum Divulgação

A inspiração para este ensaio foi o Deus Tupã, representando o espírito do trovão, grande criador do céu, terra e mar. A produção demorou mais de 5 horas só com a pintura corporal. Tudo isso para referenciar a escola Mocidade Unida da Glória (MUG), que é atual campeã do Carnaval de Vitória, no Espirito Santo. A agremiação contará as lendas indígenas do Espírito Santo, com o enredo 2020 "Oby: O Imaculado Santuário das lendas"."Estou muito feliz em sair nessa grande escola que é a MUG. Amei o desenho da fantasia que o carnavalesco fez pra mim. E se o desfile fosse hoje já estaria pronto. Já fiz a minha fantasia com o ateliê Fabinho aqui no RJ. E Minha roupa está linda!!! Cada dia namoro ela um pouco mais ", diz o enfermeiro, que também é muso da Porto da Pedra, escola de samba do Grupo A do carnaval do Rio.