Publicado 14/07/2021 14:04

São Paulo - O reality "No Limite", da Globo, vai chegando ao fim sem emplacar uma boa audiência para a emissora. Nesta terça-feira (13), no penúltimo episódio, o programa exibiu a esperada prova da comida, com direito a olho de cabra e baratas, mas não obteve um bom resultado.

Segundo o site Notícias da TV, o "No Limite" alcançou 15,9 pontos e 29,7% de share na Grande São Paulo: o pior ibope da temporada. Os dados do site foram da Kantar Ibope Media. No dia 6 de julho, a atração também marcou 15,9 de audiência.

Na prova da comida, Paula Amorim venceu os concorrentes e garantiu a imunidade direto para a final do reality. Ela comeu olhos de cabra, baratas de madagascar e larvas. Carol Peixinho, que ficou em segundo lugar na prova, acabou sendo eliminada no portal.