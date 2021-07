MC Danny lamenta ataques por ter gravado com DJ Ivis - Reprodução

Publicado 14/07/2021 15:53 | Atualizado 14/07/2021 16:58

MC Danny lamentou no Instagram os ataques que vem recebendo por ter gravado uma música com DJ Ivis. A cantora tem a parceira "Não Pode se Apaixonar", com o DJ que agrediu a esposa Pamella Holanda. Ela já se pronunciou contra o música e o caso de violência doméstica, mas falou que mesmo assim está recendo muitas mensagens negativas.



Em um print que MC Danny compartilhou, já pessoas dizendo que ela é amiga de DJ Ivis e que também deveria ter sido espancada por ele, pois os dois gravaram juntos no passado. "Eu não teno nada a ver. Já me posicionei, não sou a favor dele. Por favor, parem com isso. Estou recebendo ameaças. Também quero ele preso, vocês estão acabando comigo", escreveu a cantora.

"Isso está acabando comigo. O mundo é cruel, o amor das pessoas se esfriou. Obrigada a todos os meus fãs pelas mensagens positivas", continuou a MC. Em seguida, ela gravou Stories agradecendo as mensagens positivas e o apoio que recebeu dos fãs.

MC Danny também contou que bloqueou as críticas e ataques e revelou que pretende gravar a parceria que tinha com DJ Ivis novamente, mas sem a participação dele. "A letra da [música] "Não Pode se Apaixonar" é minha, MC Danny. Vou lançar de novo uma música oficial e vou lançar o clipe", diz.