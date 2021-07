LONDRINA X BOTAFOGO - ESPORTES - FERNANDO TERAMATSU/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚD

Publicado 20/07/2021 09:00

Rio - A vida do torcedor do Botafogo não está nada fácil nesta Série B. Nesta terça-feira, o Glorioso volta a campo diante do Goiás, no Estádio Nilton Santos, às 19h. Como a diretoria ainda busca um treinador, o time ainda será comandado pelo interino Ricardo Resende.

Diante do Esmeraldino, o Botafogo precisa de uma vitória se não quiser entrar no bolo dos times que lutam contra a Série C. Em caso de derrota, o clube carioca corre o risco de terminar a rodada a apenas dois pontos do Z-4. Para isso, bastaria apenas que Confiança, Vitória ou Ponte Preta vençam seus jogos.

Além de se afastar do Z-4, um triunfo seria importante para o Botafogo começar a buscar seu lugar na primeira parte da tabela. Atualmente, a equipe ocupa a 13º colocação, com 13 pontos.

Porém, a missão dos comandados de Ricardo Resende não será nada fácil. Nas últimas oito partidas, a equipe conquistou apenas uma vitória. Ao longo de 12 rodadas, o Alvinegro saiu de campo com os três pontos em apenas três oportunidades, todas elas no Nilton Santos, palco do jogo desta noite.