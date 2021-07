Andrew é revelado nas categorias de base do Alvinegro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/07/2021 10:58

Rio - De malas prontas para viajar rumo a Portugal, onde irá defender o Gil Vicente, o goleiro Andrew, do Botafogo, se despediu do clube nas redes sociais. O goleiro alvinegro tinha contrato até o fim do ano, mas foi liberado para atuar no futebol europeu. O Glorioso irá manter 30% dos direitos econômicos do atleta.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Andrew, de 19 anos, admitiu que não esperava a saída e pretende retornar ao Botafogo no futuro. Com mais de 10 anos de casa, o jovem não escondeu a gratidão pelo clube que o formou.

“Foram mais de dez anos aqui. Cheguei no Botafogo uma criança com um sonho distante e hoje saio um homem com parte desse sonho realizado.



Não saio no momento que imaginava mas Deus sabe de todas as coisas e esse é o caminho escolhido para mim.



No meu coração vou levar apenas gratidão. Serei eternamente grato a todos os profissionais que ajudaram na minha formação, a toda a torcida por sempre me dar tanto carinho e ao Botafogo por ter sido a minha casa durante todos esses anos. Aqui passei por momentos bons e ruins, fui campeão e cheguei até a Seleção Brasileira.



Que seja um até breve. Que um dia eu possa voltar para retomar a minha história e retribuir tudo o que o clube fez por mim.



Sigo para um novo desafio mas estarei sempre na torcida e levando o Glorioso comigo para a sequência da minha carreira. Obrigado, Botafogo!”, escreveu Andrew.