Publicado 19/07/2021 09:50

Rio - Sem ser utilizado desde o fim da temporada passada, o atacante Rhuan, do Botafogo, está de malas prontas para partir rumo ao futebol europeu. O atacante de 21 anos, que não faz parte dos planos do alvinegro para a temporada, está acertando os últimos detalhes para assinar com o Raków Czstochowa, da Primeira Divisão da Polônia. A informação é do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Ainda de acordo com a informação, o atacante deve viajar na próxima quarta-feira (21). Rhuan estava treinando separado do grupo e tem vínculo com o Botafogo até o fim de 2021, que será rescindido para concretizar sua transferência.

Revelado pelo clube, Rhuan fez 40 jogos pelos profissionais e marcou um gol. O tento foi anotado na partida contra a Chapecoense, no Brasileirão 2019, em jogo que concretizou a permanência do Botafogo na Série A e o rebaixamento do clube catarinense.