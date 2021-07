Meia Gegê - Foto: Reprodução/Twitter

Rio - O meio-campista Gegê, ex-meia do Botafogo, será o novo jogador do Londrina, para a sequência da temporada na Série B. O atleta, de 27 anos, estava no Santo André e vai reencontrar um velho conhecido, o técnico Márcio Fernandes, novo técnico da equipe paranaense. O anúncio deve ser nos próximos dias. A informação é do site "GE".

Após a saída de Adenílson, que rescindiu com o Tubarão e vai jogar nos Emirados Árabes Unidos, o meia Gegê pode suprir a vaga do meio-campista. No elenco, o técnico Márcio Fernandes conta com Celsinho, Mossoró e Danilo, além de Marcelo Freitas e Matheus Bianqui que podem ser improvisados na função.

Pelo Botafogo, o meia Gegê iniciou a carreira no Glorioso e possui seis gols marcados em 77 partidas disputadas. Em 2016, teve a maior sequência na equipe carioca com 22 partidas e 20 como titular, no entanto, foi no mesmo ano em que encerrou o vínculo com o Alvinegro.