Publicado 19/07/2021 17:41

Rio - O Botafogo ainda está no mercado em busca de um treinador para substituir Marcelo Chamusca. Em entrevista ao programa ‘Cidinha Livre’ nesta segunda-feira, na Super Rádio Tupi, Joel Santana se colocou à disposição do clube para assumir a equipe.

"Essa é a pergunta que todo mundo quer saber e vou dizer o seguinte. Tenho recebido tanto pedido de botafoguenses, que me pedem para voltar, que vão cair e tal. Eu fui agora para Minas, ali por Leopoldina e nunca vi lugar para ter tanto botafoguense. Eu tiver que ir para a praça conversar com eles. Para felicidade de todos, de toda a nação, diga ao Botafogo que vou lá tentar ajudar. Mas temos que agilizar isso, tem que ser rápido, sou muito compromissado. Me dói muito ver o Botafogo nessa situação", declarou Joel.

O Botafogo está sem treinador a quase uma semana. Enquanto busca um nome para o lugar de Chamusca, Ricardo Resende, do sub-20, tem comandado a equipe.