Rio - A fila do Botafogo andou e voltou para um lugar que já havia estado antes. Em busca de um técnico após a demissão de Marcelo Chamusca na semana passada, o Alvinegro voltou à carga para tentar a contratação de Lisca, que já havia recusado a primeira proposta feita pelo Glorioso.

Representantes da equipe carioca e o treinador tiveram uma reunião nesta segunda-feira. Lisca é tratado como prioridade e, entre os técnicos disponíveis no mercado, o único que a diretoria enxerga - dentro da realidade financeira - que pode mudar, de fato, algo na equipe.



Lisca, porém, ainda não deu uma positiva ou negativa. O treinador pediu para analisar os números e falou que dará uma resposta até quinta-feira. O tempo é um entrave para o Botafogo - que já vai para a segunda rodada consecutiva de Série B com Ricardo Resende, um interino, no cargo de treinador.



De qualquer forma, Lisca é um nome quente no mercado e também possui olhos da concorrência - um clube do Mundo Árabe está de olho no treinador e fez uma sondagem por ele. O Botafogo voltou a colocar o técnico ex-América-MG como "Plano A" e espera por um desfecho positivo.