Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2021 11:20

Rio - Em situação financeira delicada, o Botafogo teve uma péssima notícia nesta terça-feira. A Justiça determinou a penhora de R$ 21,84 milhões do contrato do Botafogo com a Rede Globo. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

A decisão foi do juiz Fernando Reis de Abreu, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). De acordo com apuração do site, bloqueio ocorre por conta da exclusão do Botafogo do Ato Trabalhista, oficializada na última sexta pela Justiça após rejeitar uma liminar do clube.

"Considerando que o Beneficiário do presente PEPT deu em garantia seu contrato com o Sistema Globo e que a garantia cobre 1 (um) ano de mensalidades do PEPT, determino a execução imediata da garantia no valor de R$ 21.840.000,00. Oficie-se a Rede Globo/Sistema globo para que bloqueie o crédito de Botafogo de Futebol e Regatas e deposite em Juízo o valor da garantia oferecida perante este Tribunal voluntariamente pelo Beneficiário”, determinou o juiz.



