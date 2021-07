Gusttavo Lima e Andressa Suita - Reprodução/Montagem

Publicado 22/07/2021 05:00 | Atualizado 22/07/2021 06:28

Gusttavo Lima, Andressa Suita e os filhos, Gabriel e Samuel, estão em Cancun no México, mas não estão de férias no paraíso caribenho. O quarteto está de quarentena para poder entrar nos Estados Unidos. Na terra do Tio Sam, o sertanejo vai fazer uma turnê do dia 6 a 15 de agosto nas cidades de Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston. "Só Deus sabe a saudade que nós, cantores, estamos de subir num palco e poder cantar para o público, sentindo a energia e o amor dos fãs. Enquanto os shows não voltam no nosso país, decidimos fazer essa maratona nos Estados Unidos, onde cantamos para muitos brasileiros. Tenho certeza de que serão shows emocionantes", admite o Embaixador.