Ana Luiza Sparrapan e Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Montagem

Publicado 22/07/2021 04:00

Depois de ser chamada de sósia mirim de Marina Ruy Barbosa, Ana Luiza Sparrapan faz sucesso nas redes sociais. Atriz e modelo, de apenas 10 anos de idade já passa de 300 mil seguidores a semelhança com it girl impressiona tanto que no clique que postou em sua rede social ao lado de Marina, recebeu vários comentários questionando algum parentesco.

Mãe de Ana Luiza, Valéria Sparrapan é quem a acompanha nos trabalhos e diz que a filha é uma menina muito focada e determinada. Felizmente, a carreira vai muito bem, mas ela diz que tem os pés no chão. “Passamos por muitos momentos legais e momentos não tão legais. Dias difíceis e dias alegres. Essa trajetória não é um mar de flores como muitas pessoas pensam, mas estamos firmes até hoje pois temos um Deus que nos fortalece e muito mais, nos mostra quando estamos no caminho certo, nos dando paz e abrindo portas", finaliza.