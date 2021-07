Bruna Marquezine posta vídeo com Enzo Celulari - Reprodução de internet

Bruna Marquezine posta vídeo com Enzo CelulariReprodução de internet

Publicado 22/07/2021 06:13 | Atualizado 22/07/2021 07:07

Na madrugada desta quinta-feira (22), Bruna Marquezine postou um vídeo com Enzo Celulari, animando os fãs que torcem pela volta do casal. A atriz divulgou as imagens para parabenizar o herdeiro da Beija-Flor Gabriel David. Gabriel está segurando Mia, gatinha que Bruna e Enzo adotaram enquanto namoravam. Enzo, então, aparece ao lado esquerdo, dando um beijinho na "filha" de quatro patas. O registro não é recente, já que mostra Mia ainda filhote.

fotogaleria

Publicidade

"Feliz seu dia, tio da Mia! Você tem um coração lindo, Biel. Te admiro muito! Te desejo tudo de melhor, meu querido!", escreveu Bruna no post. "Que você continue sendo esse ser humano ímpar, de coração gigante e sono pesado. Te amo", escreveu Enzo, com uma foto do empresário dormindo.