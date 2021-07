Cantor Príncipe - Divulgação

Cantor Príncipe Divulgação

Publicado 22/07/2021 14:29

O cantor Príncipe lançou recentemente seu novo clipe de trabalho, da música 'Menos é Mais'. A produção, que mistura eletrônico, pop e pagode, é a mais nova aposta do cantor para o cenário musical. Para ele, a faixa é um divisor de águas em sua carreira na música.

“Poucos artistas do meu segmento fizeram um clipe tão elaborado como esses. O clipe contou com ballet, várias modelos, locações diferentes como heliponto e hangar. Deu muito trabalho, mas o resultado ficou incrível. Pegamos algumas inspirações dos clipes gringos e outros gêneros musicais. A música tem uma pegada de mix de pop com eletrônico, pagode é claro, muito romantismo e temas picantes que não podem faltar para o Príncipe”, diz o cantor.