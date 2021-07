Rodrigo Faro - Reprodução

Rodrigo FaroReprodução

Publicado 22/07/2021 16:16 | Atualizado 22/07/2021 19:48

Rodrigo Faro está de volta a RecordTV. Depois de três semanas do diagnóstico da Covid-19, ele retornou as gravações do seu 'Hora do Faro' e comemorou. "Estou recuperado e feliz da vida em poder voltar a gravar o nosso programa e está com vocês todos os domingos. Vamos com tudo agora! Dei uma emagrecida, fiquei com as perninhas meio finas, mas o que interessa é que eu estou bem e com muita saúde. Estou feliz em poder voltar", comentou o apresentador que até publicou uma foto com os convidados da atração: Fernando e Sorocaba, Tarcísio do Acordeon e João Gomes.