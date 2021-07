Eduardo Costa - Divulgação/Ramon Machado

Publicado 22/07/2021 16:55 | Atualizado 22/07/2021 17:06

Eduardo Costa gosta mesmo de uma polêmica e abriu o coração durante uma entrevista recente. O cantor assumiu que tem mágoa de Leonardo e se definiu como 'semi-gay' porque faz tudo o que um homossexual faz, menos sexo anal. "Eu sou um cara muito organizado, muito ajeitado, tudo muito arrumado. Eu sou um semi-gay, eu faço tudo que um viado faz, só não dou o cu", revelou.

Ele contou também sobre a mágoa que tem de Leonardo por conta de sua saída do projeto 'Cabaré'. "Eu tenho um pouco de ciúme das coisas que eu criei. Eu não faria o ‘Cabaré’ com nenhum outro artista, pra mim é uma questão de respeito e hombridade”, disse o cantor ao jornalista e sócio do Conceito Sertanejo, Cauê Mota.

O sertanejo relembrou a extrema pobreza que passou na infância, o início da carreira, apontou seus ídolos e revelou que é muito ligado a internet. "Eu sou muito ligado a tecnologia. Eu sou de comprar roupa a gravar uma música no celular".