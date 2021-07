Jogadores do Flamengo comemoram gol com Renato em Brasília - Alexandre Vidal / Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram gol com Renato em BrasíliaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/07/2021 15:20

Rio - O ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, afirmou que o Flamengo mudou bastante nos jogos sob o comando de Renato Gaúcho. Na opinião de Casão, o atual técnico trouxe a alegria de volta para os jogadores rubro-negros. Com Ceni, a equipe parecia mais presa.

Publicidade

"Para mim, era questão de tempo a saída do Rogério Ceni porque o Flamengo não conseguia jogar um futebol como poderia. O time parecia mais preso, não tinha alegria no jogo. Não é que o Ceni seja um mau treinador. Acho que ele tem bons conceitos. O problema é o relacionamento. Ele deveria trabalhar isso e a comunicação. Quando você trabalha em grupo, essas coisas tem um peso muito grande no desempenho do time", afirmou.



O comentarista elogiou a forma como Renato Gaúcho costuma trabalhar no vestiário e afirmou que este é um dos pontos positivos do atual técnico do Flamengo.

Publicidade

"O Renato faz um tipo só de comunicação e de relacionamento, mais próximo do que são os jogadores. O Rogério ficou muito distante do comportamento do jogador. O Renato não. As brincadeiras que ele faz, as tiradas de onda com o Gabriel. Isso deixa o jogador à vontade. Dentro do vestiário, ele deve ser muito claro sobre esquema, e, fora isso, tem um relacionamento e uma comunicação fácil. Isso deixa o jogador feliz para jogar futebol, eles gostam do esquema e o jogo fica solto, alegre, as jogadas funcionam. Em três jogos, são dez gols e um sofrido. Mudou completamente o modo de jogar. Acho que vale o relacionamento e a comunicação", disse.