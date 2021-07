Flamengo x Defensa y Justicia - AFP

Flamengo x Defensa y JusticiaAFP

Publicado 21/07/2021 23:24 | Atualizado 22/07/2021 02:23

Rio - Após quase um ano e meio, o Flamengo se reencontrou com sua torcida em grande estilo. Na noite desta quarta, diante de cerca de 6 mil pessoas, o Rubro-Negro goleou o Defensa y Justicia por 4 a 1 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores da América. Rodrigo Caio, Arrascaeta e Vitinho, duas vezes, marcaram para o time carioca, enquanto Loaiza fez para os argentinos.

O início de partida do Flamengo foi avassalador. Dominante no campo de ataque, principalmente apostando na velocidade de Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Rubro-Negro conseguiu infernizar a vida do Defensa y Justicia e logo foi premiado. Aos 9 minutos, Éverton Ribeiro cobrou escanteio e Rodrigo Caio subiu para testar firme e abrir o placar para o Rubro-Negro.

Mesmo após inaugurar o marcador, o Flamengo não descansou em cima do resultado. O time de Renato Gaúcho mal deixava o Defensia respirar, não parava de se impor no campo de ataque e criou boas chances de marcar. Prova disso é que o time carioca acertou a trave do goleiro Unsain em duas oportunidades, uma com Bruno Henrique e outra com Arrascaeta, de falta.

Apesar do amplo domínio, o Flamengo acabou castigado no fim por uma lambança de Diego Alves. O goleiro recebeu recuo de Diego Ribas e, ao perceber a chegada de Loaiza, tentou tocar por cima, mas a bola acabou batendo no atacante e entrando. O gol bizarro, praticamente dado pelo camisa 1, recolocou o Defensa y Justicia na partida.

O gol sofrido no fim do primeiro tempo abalou o Flamengo e animou o Defensa y Justicia, que tentava se lançar mais ao ataque. O time de Sebastián Beccacece passou a gostar mais do jogo e chegou algumas vezes perto do gol rubro-negro, mas não conseguiu criar nenhum lance que levasse grande perigo.

Vendo os visitantes ganhando cada vez mais espaço, Renato Gaúcho decidiu apostar novamente em Michael e deu certo. Após cruzamento na área, o camisa 19 acertou um lindo chute no travessão e a bola sobrou para Arrascaeta escorar de cabeça e colocar o Flamengo novamente à frente do placar.

Após o segundo gol rubro-negro, o jogo voltou a ter o cenário de seu início. O Flamengo voltou a dominar as ações e o Defensa não tinha forças para reagir. Aos 37 minutos, Vitinho bateu de fora da área e contou com a colaboração do goleiro Unsain para ampliar. Já no fim, em contra-ataque rápido da equipe rubro-negra, o camisa 11 recebeu de Gabigol, limpou e bateu para fechar a goleada.

Agora, o Flamengo aguarda para saber quem enfrentará nas quartas de final da Libertadores. O adversário sairá do duelo entre Internacional e Olímpia, nesta quinta-feira, no Beira-Rio. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 no Paraguai. O próximo compromisso do time de Renato Gaúcho será no próximo domingo, às 16h, contra o São Paulo, no Maracanã.

Local: Estádio Mané Garrincha

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

FLAMENGO: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego e Arrascaeta; Éverton Ribeiro (Michael), Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain, Matías Rodríguez, Paredes, Frías, Cardona e Soto; Escalante (Merentiel), Loaiza (Rivero) e Rotondi (Lucas Barrios); Walter Bou e Contreras (Tripichio). Técnico: Sebastián Beccacece.

Gols: FLA: Rodrigo Caio (9' do 1ºT), Arrascaeta (20' do 2ºT) e Vitinho (37' e 49' do 2ºT); DYJ: Loaiza (39' do 1ºT)

Cartões amarelos: Gabigol, Éverton Ribeiro e Diego (FLA); Paredes e Frías (DYJ)