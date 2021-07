Vitinho festeja um de seus gols na vitória rubro-negra em Brasília - AFP

Vitinho festeja um de seus gols na vitória rubro-negra em BrasíliaAFP

Publicado 22/07/2021 09:08

Rio - "Recupera y recupera", é assim que a torcida do Flamengo tem brincado e se mostrado animada com as boas atuações de jogadores contestados sob o comando do novo treinador Renato Gaúcho. O técnico, que é conhecido por "recuperar" jogadores criticados, tem mostrado sua força e celebrou o bom momento que o Rubro-Negro está vivendo.

"Alguns jogadores estavam sendo criticados, não tinham caído nas graças da torcida, principalmente o Michael e o Vitinho. É importante o treinador conversar com eles e entender o que está acontecendo. É papel do treinador ver se algum jogador está se sentindo mal em alguma posição ou se de repente não está com aquela confiança toda", afirmou o treinador.

Na estreia de Renato, Michael fez o gol da partida no difícil jogo de ida contra o Defensa y Justicia na Argentina. Já Vitinho, marcou três vezes em duas partidas, sendo os últimos gols na partida da última quarta, na goleada aplicada pelo Rubro-Negro sobre o time argentino, no segundo jogo das oitavas de final.

"Não costumo conversar apenas com os titulares. Tenho um grupo, até porque o treinador precisa de todos. Estamos no meio de três competições difíceis: Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. É importante que todo mundo esteja pronto porque vai ter espaço e oportunidade. Fico feliz pelos jogadores que têm entrado bem. Isso é importante. Estar preparado para, quando o treinador chamar, dar conta do recado", explicou Gaúcho.

Classificado, o Flamengo espera o resultado entre Olímpia e Internacional para conhecer o seu adversário nas quartas de final da Libertadores.