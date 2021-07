11. Bruno Viana - 485 minutos (9 jogos) - Divulgação

Publicado 22/07/2021 18:50

Rio - Com apenas três jogos como técnico do Flamengo, Renato Gaúcho vem agradando os torcedores principalmente pela evolução de jogadores que não vinham bem como: Vitinho e Michael. Pensando nisso, o zagueiro Bruno Viana é mais um dos atletas do elenco que acredita que o técnico pode ajudar na sua passagem pelo Rubro-Negro. As informações são do "Coluna do Fla".

Emprestado pelo Braga até o fim do ano, o zagueiro é um dos jogadores mais contestados do elenco. A notícia de que o jogador poderia retornar ao clube português foi ventilada no Flamengo nos últimos dias, porém, de acordo com o portal, Bruno irá permanecer, ao menos por enquanto, no Rubro-Negro.



Único reforço do Flamengo para a temporada até o momento, Bruno Viana atuou em 16 jogos pelo clube carioca na temporada e não fez nenhum gol. Além dele, Renato Gaúcho conta com Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Léo Pereira para o setor.