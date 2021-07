Rodrigo Muniz comemorando seu primeiro gol pelo time profissional do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/07/2021 16:06

Valorizado no mercado, Rodrigo Muniz entrou na mira de muitos clubes do exterior até o momento. Na última quarta-feira, mais um time europeu enviou proposta ao Flamengo para tentar a contratação do atacante: o Fulham, da Inglaterra. A oferta é por empréstimo de 12 meses, com compensação financeira, e valor de opção de compra fixada ao término do vínculo.

O time inglês colocou no papel que aceita pagar 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, pelo empréstimo, e a cláusula da opção de compra seria estipulada em 9 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos. Ou seja, a operação poderia fazer com que o Flamengo desembolsasse em torno de 60 milhões de reais pelo atacante de 20 anos.

O valor é maior do que o Flamengo estabeleceu em conversas recentes com outras equipes que fizeram proposta oficial por Rodrigo Muniz. O Rubro-Negro chegou a "acertar" a venda do atacante para o Genk, da Bélgica, por 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. Mas, o jogador não aceitou a oferta salarial, e o negócio subiu no telhado.

Com o Al Nasr, dos Emirados Árabes, a situação é inversa. Há acordo salarial entre clube e estafe do atacante, mas não há um denominador comum com o Flamengo, que pede 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de euros, para vender o jogador. Os "sheiks" não desistiram e estão mantendo contato com a cúpula rubro-negra através de intermediários brasileiros. A maior proposta da equipe de Dubai foi de 5 milhões de euros + 2 milhões por metas em contrato.

O Atlético de Madrid também realizou oferta oficial, de 5 milhões de euros, mas desistiu do negócio quando o Flamengo pediu mais 3 milhões para fazer a transação. Os espanhóis, insatisfeitos, mandaram e-mail formalizando a desistência. Recentemente, o Middlesbrough, também da Inglaterra, acenou com o interesse em ter Rodrigo Muniz por empréstimo e com opção de compra, modelo parecido com o que apresentou o Fulham.

Porém, o projeto do Fulham agrada ao jogador pela forma que o time demonstrou interesse. O atual treinador da equipe, o português Marco Silva, fez reuniões com os representantes de Muniz e deixou claro o que deseja para o jovem centroavante: algo parecido com que fez com Richarlison, atualmente no Everton, da Inglaterra.

Quando estava no Watford, Marco Silva pediu a chegada de Richarlison. Ao se transferir ao Everton, o português exigiu a chegada do atacante brasileiro, e a diretoria atendeu. Hoje, no Fulham, o comandante quer fazer o mesmo projeto com Rodrigo Muniz.

FLA COLECIONA OFERTAS:

O Flamengo está juntando todas as ofertas oficiais para decidir qual será o futuro de Rodrigo Muniz, algo que seja bom para todos os lados. A ideia é analisar e bater o martelo até o fim da próxima semana, pois os agentes do atacante estão no Rio de Janeiro e querem um desfecho o quanto antes.

Rodrigo Muniz, que voltou a ser terceira opção no ataque do Flamengo, atrás de Gabigol e Pedro, não está recebendo muitas oportunidades atualmente, mas, mesmo assim, continua em alta no mercado. A ver qual será o futuro do jovem centroavante.