O Flamengo não demorou muito para analisar a oferta do Fulham, da Inglaterra, por Rodrigo Muniz. Por ser empréstimo, a diretoria rechaçou a possibilidade de fazer negócio e recusou a proposta.

Nas últimas horas, Bruno Spindel, diretor executivo do Rubro-Negro, conversou com os intermediários brasileiros que trouxeram o papel timbrado da equipe europeia ao Flamengo e disse que o modelo de negócio apresentado pelo Fulham não é o que a diretoria deseja para Rodrigo Muniz.

O Fulham havia oferecido 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, por empréstimo de 12 meses, e opção de compra de 9 milhões de euros, em torno de 54 milhões de reais. O clube inglês estava disposto a fazer alteração na proposta inicial, como aumentar a compensação financeira no empréstimo e diminuir o montante da opção de compra, mas o Fla não avançou na conversas.

Além do salário ter agradado a Rodrigo Muniz, o projeto futebolístico apresentado pelo Fulham chamou atenção dos representantes do atacante. O atual treinador da equipe, o português Marco Silva, nas reuniões por videoconferência, com os agentes do atleta, deixou claro o que deseja para o jovem centroavante: algo parecido com que fez com Richarlison, atualmente no Everton, da Inglaterra.

Quando estava no Watford, Marco Silva pediu a chegada de Richarlison. Ao se transferir ao Everton, o português exigiu a chegada do atacante brasileiro, e a diretoria atendeu. Hoje, no Fulham, o comandante quer fazer o mesmo projeto com Rodrigo Muniz.

O Al Nasr, dos Emirados Árabes, tem um acordo financeiro com Rodrigo Muniz e seus representantes, mas não chegou a um acerto com o Flamengo, que pede 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais, para negociar o jovem em definitivo.

Com 20 anos, Rodrigo Muniz é joia das categorias de base do Flamengo e tem contrato até maio de 2024. No início do ano, os representantes do atacante e a diretoria negociaram uma renovação contratual, com valorização salarial, mas não teve acordo, e o atleta continua com vencimentos "patamar Sub-20", cerca de R$ 20 mil. A multa rescisória dele para o mercado nacional é de R$ 42 milhões, mas o montante precisa ser pago à vista.