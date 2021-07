Jorge durante passagem pelo Flamengo - Divulgação

Publicado 23/07/2021 09:08

Rio - Em negociação avançada com o Palmeiras, o lateral-esquerdo Jorge, revelado pela base do Flamengo, chegou nesta sexta-feira ao Brasil. Detalhes separam o acerto entre o Alviverde e o Monaco, clube que o jogador tem contrato até o meio de 2022.

Não será a primeira experiência do atleta no futebol paulista. Em 2019, Jorge foi emprestado ao Santos e se destacou na campanha do Peixe que acabou sendo vice-campeão do torneio, sob o comando de Jorge Sampaoli.



Jorge, de 25 anos, foi revelado na base do Flamengo e se transferiu para o Monaco em 2017. O lateral-esquerdo também foi emprestado para outros clubes europeus como o Porto, de Portugal, e o Basel, da Suíça.