Publicado 24/07/2021 12:37

Rio - Em busca de novas peças para reforçar o elenco até o fim da temporada, o Flamengo segue cauteloso no mercado da bola. Além das conversas por Thiago Mendes e Kenedy, mais um nome entrou parou na mesa do rubro-negro. Tratado como "sonho" de Renato Gaúcho quando ainda era técnico do Grêmio, o meia Gastón Ramírez foi oferecido ao clube da Gávea e pode ser mais um uruguaio no Ninho do Urubu.

Gastón Ramírez tem 30 anos e está sem clube desde que deixou a Sampdoria, da Itália. O uruguaio foi um dos pedidos de Renato Gaúcho enquanto esteve no Tricolor gaúcho, mas as conversas não evoluíram em Porto Alegre.

De acordo com o site "Torcedores.com", O meia vem recebendo sondagens e sendo procurado por vários clubes na América do Sul. O River Plate, da Argentina, teria sido uma das equipes a tentar a contratação de Gastón. Apesar de chamar atenção do mercado sul-americano, uma oferta já teria sido recusada para que jogador e estafe possam ouvir uma proposta do Flamengo.

Além de Sampdoria e Seleção Uruguaia, Gastón Ramírez passou também por clubes do futebol inglês, como Middlesbrough, Southampton e Hull City.