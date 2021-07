Gerson - Reprodução / FlaTV

Publicado 23/07/2021 18:39

O volante Gerson não faz mais parte do Flamengo e iniciou a trajetória no Olympique de Marselha, da França. Mas, mesmo de longe, o jogador continua fazendo a alegria de funcionários do clube carioca. Nesta sexta-feira, o roupeiro Clebinho ganhou do Coringa um carro 0km.