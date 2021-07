Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/07/2021 07:47 | Atualizado 23/07/2021 09:02

Rio - Além da classificação para as oitavas de finais da Libertadores, o Flamengo celebrou contra o Defensa y Justicia o retorno do público aos estádios. Grande defensor da ideia, o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim exaltou o ocorrido no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Ainda em número pequeno, mas uma festa linda, seguindo todos os protocolos. Todo mundo saiu daqui feliz. O futebol é outro espetáculo com público, se transforma em outra coisa. Eu tenho certeza que esse calor humano da torcida também serviu para impulsionar os nossos atletas em campo com essa vitória tão linda que a gente acabou tendo aqui", afirmou entrevista à FlaTV.



O Flamengo foi o único clube a ter torcedores nesta fase da Libertadores. A Conmebol autorizou o retorno do público aos jogos nas fases de oitavas de final do torneio, porém, a liberação ou não dos torcedores precisa ser acordada entre as autoridades locais.