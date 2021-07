Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/07/2021 10:00

Depois de se classificar à quartas de final de Libertadores, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro e foca no duelo com o São Paulo no domingo, às 16h, no Maracanã. Para este confronto, o técnico Renato Gaúcho teve pouco tempo para a preparar a equipe, apenas sexta-feira e sábado.

Com isso, o foco da comissão técnica foi na recuperação dos jogadores considerados titulares que demonstraram desgaste físico após o jogo contra o Defensa y Justicia. Além disso, o técnico Renato Gaúcho terá o reforço caseiro de Thiago Maia, desfalque nos dois últimos jogos para fazer trabalhos específicos no joelho esquerdo. Por outro lado, Piris da Motta, com lesão no tendão de Aquiles, segue no Departamento Médico e está fora do jogo contra o São Paulo.

Com dois jogos a menos, o Flamengo inicia a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro na sexta rodada, com 18 pontos. Caso vença o São Paulo, o Rubro-Negro poderá subir apenas uma posição, pois o Red Bull Bragantino, quarto colocado, tem 24 pontos.