Datas e horários dos jogos do Flamengo nas quartas de finalDivulgação

Publicado 24/07/2021 10:12

Rio - Após garantir a classificação para as quartas de final com uma goleada de 4 x 1 sobre o Defensa y Justicia, o Flamengo vai encarar o Olimpia na luta pelo Tricampeonato da Libertadores. Na noite da última sexta-feira, a Conmebol divulgou as datas e horários das partidas.

A partida de ida está marcada para acontecer no Paraguai, à princípio, no Estádio Manuel Ferreira, em 11 de agosto, às 19h15. Já a volta, ocorre no mesmo horário, mas no dia 18 de agosto, e o Maracanã receberá a partida.

PÚBLICO NOS ESTÁDIOS



Após a Conmebol liberar a volta gradual dos torcedores aos estádios, tanto Olimpia quanto Flamengo (que já teve público na última partida) correm atrás da liberação junto as autoridades de saúde. Os paraguaios tentam a liberação de 50% dos espectadores no tradicional Estádio Defensores Del Chaco. Enquanto isso, o Rubro-Negro ainda quer jogar no Rio, mas caso não consiga liberar a volta, estuda levar a partida para Brasília ou João Pessoa.