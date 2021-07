Maracanã - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/07/2021 19:14

Rio - Nesta sexta-feira (23), a pedido da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio, o Flamengo enviou um novo documento com ajustes e aproveitou para sugerir a liberação de 30% da capacidade do Maracanã, cerca de 23 mil pessoas. Nas últimas semanas, este é segundo pedido do Rubro-Negro. A informação é do portal "GE".

O Flamengo utilizou como o base, o protocolo da Conmebol, aprovado pela Prefeitura do Rio e utilizado na final da Copa América, entre Brasil e Argentina. No entanto, a Secretaria da Saúde pediu para o Rubro-Negro fazer alguns ajustes no documento, além disso, afirmou que recebeu o pedido e que será analisado.

Com distanciamento e uso de máscara, o projeto já foi utilizado em Brasília, na partida entre Flamengo e Defensa y Justicia, pela jogo da volta nas oitavas da Libertadores. Para adentrar o palco, apenas pessoas já vacinadas, com duas doses ou única, ou que apresentarem exame PCR negativo até 48h.

"O Flamengo apresentou um protocolo na semana passada. Vamos apresentar outro amanhã com o resultado da experiência de Brasília. Discutimos 20% da capacidade do Maracanã na semana passada e agora, estamos pleiteando 30%. Tem alguns ajustes que a própria Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro gostaria de pedir em função da experiência de Brasília", disse Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de Relações Externas, nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Globo.

O otimismo do Flamengo com a liberação de público pode abrir mais uma lacuna para o protocolo ser usado contra o Olímpia, nas quartas de final, da Libertadores, no Maracanã. O duelo está previsto para a terceira semana de agosto.

Desde então, essa é a ideia da CBF que estuda a liberação de público nas quartas de final da Copa do Brasil. Desde o início da pandemia, a partida entre Flamengo e Defensa y Justicia, foi a primeira com a presença de público e rendeu R$ 984.440,00 com 5.518 pagantes.