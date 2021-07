Gabigol e Renato Gaúcho: próximo desafio é contra o São Paulo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/07/2021 16:10

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o São Paulo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho terá força máxima para o duelo com o Tricolor e ainda contará com o retorno de Thiago Maia, desfalque nos dois últimos jogos.

O volante estava fazendo trabalhos especiais de recondicionamento físico, o que faz parte do retorno do camisa 8 aos gramados, após grave lesão no joelho esquerdo que fez o jogador passar por cirurgia.

O provável time do Flamengo é o mesmo que bateu o Defensa y Justicia na última quarta-feira: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.