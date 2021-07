Kelly e Thiago Mendes - Reprodução

Publicado 24/07/2021 11:40

Rio - Após algumas baixas no elenco, o Flamengo corre para tentar se reforçar. Um dos alvos da diretoria Rubro-Negra é Thiago Mendes, do Lyon. Apesar disso, a situação para trazer o jogador não tem sido fácil tanto para a diretoria quanto para a família do atleta. Pelas redes sociais, a esposa do meia, Kelly Mendes, desabafou:

“Meu desejo está mais que claro e dito, à espera dos clubes decidirem. Temos que respeitar, aceitar e esperar decidir. Existe um contrato para cumprir, mas eu sigo orando, porque Deus não coloca um desejo no seu coração, se não for da vontade dEle. Infelizmente, não somos donos das nossas escolhas. O que me resta é orar e confiar”, escreveu.

O Flamengo vem negociando com o Lyon e tenta a liberação de Thiago Mendes por empréstimo. A divergência entre os clubes fica por conta do time francês querer colocar uma cláusula - de 10 milhões de euros - que obriga o Rubro-Negro a comprar o jogador caso determinadas metas sejam cumpridas.