Rafinha Alcântara - AFP

Rafinha Alcântara AFP

Publicado 25/07/2021 10:47

Rio - Os dirigentes do Flamengo foram rumo à Europa no último sábado com a missão de reforçar o elenco Rubro-Negro. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo do clube, já definiram seus principais alvos: Kenedy e Thiago Mendes. Entretanto, o meio-campo do PSG, Rafinha Alcântara também entrou na mira e o clube, inclusive, já entrou em contato com o jogador.

O contrato do brasileiro com o time francês vai até junho de 2023. Apesar disso, o meia não se firmou entre os titulares e pode fazer parte da lista de dispensa do PSG.

Publicidade

Situação de Kenedy e Thiago Mendes:

Em relação a Thiago Mendes, o Flamengo fez apenas uma oferta oficial: empréstimo com opção de compra em torno de 6,8 milhões de euros, cerca de 40,8 milhões de reais. O Lyon recusou e fez exigências. Desde então, a cúpula carioca mantém contato.

Publicidade

No caso de Kenedy, o Chelsea ainda não colocou na mesa os números que deseja receber para emprestar o atacante ao Flamengo e diz que dá preferência para uma venda, o que não agrada ao Rubro-Negro, que deseja empréstimo com opção de compra.