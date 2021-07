Filipe Chrysman em ação com a camisa do Flamengo - Divulgação Twitter Flamengo

Filipe Chrysman em ação com a camisa do FlamengoDivulgação Twitter Flamengo

Publicado 24/07/2021 15:52

O Flamengo acertou o empréstimo do atacante Filipe Chrysman, de 19 anos, ao Guarani até julho de 2022. O acerto aconteceu na última sexta-feira, e o jogador já assinou o seu vínculo com o time de Campinas. A diretoria do Bugre aguarda o atleta nesta segunda-feira para ser apresentado e finalizar o processo de exames médicos.

A ideia do Flamengo é dar rodagem a Filipe Chrysman e fazer com que ele ganhe experiências. Embora seja um jogador de grande potencial, ele não está conseguindo ter oportunidades no Sub-20, e a rotina está sendo apenas de treino no Ninho do Urubu. Com isso, a diretoria entendeu que um período no Guarani iria fazer bem ao jovem atacante.

Publicidade

Filipe Chrysman está no Flamengo desde o o fim de 2018, quando chegou ao Rubro-Negro para fazer parte do Sub-17. Em 2019, seu primeiro ano no Ninho do Urubu, o jovem teve que passar pelo drama de ver companheiros de equipe morrerem no trágico acidente no CT do clube que levou dez atletas a óbito. Filipe, felizmente, foi um dos 13 jogadores que conseguiu sair do container e sobreviveu.

"Acordei, estava todo mundo dormindo no alojamento. Acordei com o cheiro de fumaça no meu nariz, clima quente no meu rosto, a temperatura do quarto estava quente. Antes estava gelado por causa do ar-condicionado. Abri o olho, sem entender, e vi que estava pingando cinzas do ar condicionado, estava derretendo. Já comecei a gritar para sairmos de lá. O teto já estava preto", relatou Filipe Chrysman à época.