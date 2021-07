Marcos Braz tira foto em aeroporto antes de embarcar - Reprodução

24/07/2021

A diretoria do Flamengo deu mais um passo na busca de reforços. Neste sábado, a dupla Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor e vice de futebol, respectivamente, embarcou para a Europa para tentar a contratação de jogadores. Thiago Mendes, do Lyon, e Kenedy, do Chelsea, são um dos alvos da cúpula rubro-negra, que irá analisar outras possibilidades no Velho Continente.

O foco principal é conseguir a chegada de Thiago Mendes e Kenedy. As negociações não são fáceis e estão exigindo um esforço a mais da diretoria do Flamengo. Nos dois casos, o Rubro-Negro tem acordo com os atletas, precisa chegar a um denominador comum com os respectivos clubes.

Em relação a Thiago Mendes, o Flamengo fez apenas uma oferta oficial: empréstimo com opção de compra em torno de 6,8 milhões de euros, cerca de 40,8 milhões de reais. O Lyon recusou e fez exigências. Desde então, a cúpula carioca mantém contato.

No caso de Kenedy, o Chelsea ainda não colocou na mesa os números que deseja receber para emprestar o atacante ao Flamengo e diz que dá preferência para uma venda, o que não agrada ao Rubro-Negro, que deseja empréstimo com opção de compra.

A ideia da dupla Spindel e Braz é estar na Europa na abertura da janela de transferência. Caso não concretizem as contratações de Thiago Mendes e Kenedy, os dois já estarão no Velho Continente para abrir conversas em outras frentes. Dificilmente voltarão sem reforço na mala.