Troféu da LibertadoresConmebol/Divulgação

Publicado 27/07/2021 10:20

Rio - A Conmebol vai oficializar em breve a troca das datas das finais da Libertadores e Sul-Americana. As duas estão marcadas para acontecer no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Inicialmente, a final da Copa Libertadores estava marcada para o dia 20 de novembro e a Sul-Americana para o dia 6, do mesmo mês. Com a mudança, a final da Libertadores passa para o dia 27 de novembro e a Sul-Americana ocupa o dia 20, uma semana antes.

Vale lembrar que desde 2019 as finais são disputadas em apenas um jogo. Desde essa mudança, Flamengo e Palmeiras conquistaram seus títulos no Estádio Monumental U, no Peru e no Maracanã, respectivamente.