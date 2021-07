Jorge durante passagem pelo Flamengo - Divulgação

Publicado 23/07/2021 20:30

O Palmeiras não perdeu tempo e, menos de uma semana depois de vender Vinã para a Roma, da Itália, já anunciou reforço para a lateral esquerda: Jorge, cria das categorias de base do Flamengo que estava no Monaco, da França.

O Palmeiras não irá desembolsar nenhuma quantia para tirar Jorge do time francês e ainda será dono de 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo (a outra metade continuará sendo do Monaco). O contrato do jogador é válido até 2025.

Jorge surgiu no Flamengo e foi vendido em 2016 para o Monaco. Passou por Porto, Santos, e Basel, da Suíça, onde jogou apenas cinco partidas por ter sofrido grave lesão no joelho que o fez ser operado. Agora, ele chega ao Palmeiras.