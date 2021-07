Brazil's forward Richarlison (L) celebrates after opening the scoring during the Tokyo 2020 Olympic Games men's group D first round football match between Brazil and Germany at the Yokohama International Stadium in Yokohama on July 22, (Photo by Yoshikazu TSUNO / AFP) - AFP

Publicado 22/07/2021 12:52

Tóquio - As Olimpíadas de Tóquio ainda nem tiveram a abertura oficial, mas algumas modalidades já começaram. Como é o caso do futebol masculino, que nesta manhã de quinta, teve a partida entre Brasil e Alemanha. A vitória brasileira por 4 x 2 também gerou um impacto na tv nacional, fazendo que a Globo tivesse um aumento de 86% de audiência.

Confira os números divulgados pela assessoria do Grupo Globo:

Foram 13 pontos de audiência, seis a mais que a média das quatro quintas-feiras anteriores. O número de televisores ligados no horário subiu 16%.

Em São Paulo, a audiência no horário teve 71% de aumento na comparação com as quatro quintas anteriores – foram 12 pontos (cinco a mais) e 39% de participação. O aumento no número de televisores ligados no horário foi de 19%.

No Rio de Janeiro, o aumento de audiência no horário foi de 50% na comparação com as quatro quintas anteriores – 15 pontos (cinco a mais) e 49% de participação. O aumento no número de televisores ligados no horário foi de 15%.